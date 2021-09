Lancement officiel du Compact énergie du Millennium Challenge Corporation (MCC) d’une enveloppe de 350 milliards FCFA - adakar.com

News Politique Article Politique Lancement officiel du Compact énergie du Millennium Challenge Corporation (MCC) d’une enveloppe de 350 milliards FCFA Publié le vendredi 10 septembre 2021 | aDakar.com

Cérémonie de lancement du second Compact MCC

Dakar, le 9 septembre 2021 - Le président Sall a présidé, ce jeudi, le lancement de la deuxième phase du Compact Millennium Challenge Corporation (MCC) doté d`une enveloppe de 600 millions de dollars. Tweet

Le président de la République, Macky Sall, a présidé, ce jeudi, à la salle des banquets du palais de la République, la cérémonie officielle marquant l’entrée en vigueur du Compact énergie du Millennium Challenge Corporation (MCC).



La cérémonie solennelle tenue notamment en présence de l’ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Son Excellence Tulinabo Salama Mushingi, donne le coup d’envoi de la deuxième phase du MCA, cette fois-ci entièrement consacré au secteur de l’énergie.



D’une durée de 5 ans, le programme du Millennium Challenge Corporation (MCC) est doté d’une enveloppe globale de 600 millions de dollars, soit quelque 350 milliards FCFA.



Le second compact du Millennium Challenge Corporation (MCC) va contribuer à soutenir la politique énergétique de l’État du Sénégal pour un accès universel à l’électricité. L’enveloppe financière dédiée permettra une amélioration de la fiabilité avec une qualité du service et l’élargissement de l’accès à l’électricité, notamment en zones rurales et périurbaines.



