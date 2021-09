Sénégal: mise en service du premier poste électrique Haute Tension 100% numérique de GE en Afrique - adakar.com

La branche Grid Solutions de GE Renewable Energy a annoncé, dans un communiqué diffusé le 8 septembre 2021, avoir récemment mis en service à Thiès (Sénégal), son tout premier poste électrique haute tension 100% numérique de tout le continent africain. Ce projet de poste électrique 225 kV, selon la même source, s’inscrit dans cadre du programme d’expansion, de renforcement et d’amélioration de la fiabilité du réseau de transmission et de distribution de la Senelec, la société nationale d’électricité du Sénégal.



« Ce projet phare a été rendu possible grâce à la synergie entre les équipes VINCI Energies Afrique de l’Ouest, le soutien technique de notre équipe d’Omexom et l’expertise numérique des équipes de Grid Solutions. Ce tout premier poste électrique 100% numérique du continent africain est un bel exemple mêlant transition énergétique et transformation numérique afin de rendre le réseau électrique sénégalais plus fiable et plus efficace pour la communauté, » a déclaré Wassel Bouaouda, directeur Projets chez VINCI Energies.