Le Sénégal condamne le coup d'Etat en Guinée et soutient les décisions de la CEDEAO (président) Publié le jeudi 9 septembre 2021 | Xinhua

Le Sénégal a condamné ce mercredi le coup d'Etat survenu dimanche en Guinée et exprimé son soutien aux décisions du Sommet de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en vue de la préservation de la stabilité du pays et du rétablissement de l'ordre constitutionnel, a-t-on appris de source officielle.



Dans un tweet, le président sénégalais Macky Sall a annoncé avoir pris part ce jour au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation en Guinée.



Pays frontalier de la Guinée, le Sénégal n'avait pas fait de déclaration depuis le coup d'Etat. Ces derniers mois, les deux pays étaient confrontés à des tensions.



Depuis septembre 2020, la frontière entre la Guinée et le Sénégal est fermée. Le président guinéen renversé Alpha Condé avait décidé de fermer la frontière pour des raisons de sécurité nationale.



En juin à Accra, le Sénégal et la Guinée ont signé un accord de coopération militaire lors du sommet des chefs d'Etat de la CEDEAO. Il concerne la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, le renseignement et les patrouilles mixtes le long des frontières entre autres.