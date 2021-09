Cérémonie d’entrée en vigueur du deuxième Compact en faveur du Sénégal, ce jeudi, en présence du chef de l’État - adakar.com

Cérémonie d'entrée en vigueur du deuxième Compact en faveur du Sénégal, ce jeudi, en présence du chef de l'État Publié le jeudi 9 septembre 2021

© Autre presse par DR

Le Sénégal va bénéficier du second Compact MCC

Le Sénégal va bénéficier d’un deuxième Compact du Millennium Challenge Corporation (MCC). La cérémonie d’entrée en vigueur du deuxième Compact en faveur du Sénégal va se tenir, ce jeudi 9 septembre 2021, en présence du chef de l’État, Macky Sall.



La signature du second Compact du Millennium Challenge Corporation (MCC) remonte au mois de décembre 2018. L’ancien secrétaire d’État américain, Mike Pompeo et le dernier Premier ministre du Sénégal, Mahammad Boun Abdallah Dione, avaient paraphé les documents.



Avec ce second Compact du Millennium Challenge Corporation (MCC), le Sénégal va être financé à hauteur de 550 millions de dollars US sous forme de don avec une contribution de l’Etat du Sénégal de 50 millions de dollars US, soit au total, 330 milliards de FCFA.



L’enveloppe est dédiée intégralement au développement du secteur de l’électricité. Elle va permettre la modernisation et le renforcement du réseau de transport de la SENELEC, l’élargissement de l’accès à l’électricité dans les zones rurales et périurbaines. Il s’agira également pour la société nationale de créer un environnement porteur et du développement des capacités du secteur de l’électricité.



Jeudi, en Conseil des ministres, le président de la République a exprimé "ses vifs remerciements au Gouvernement américain pour ce deuxième compact octroyé au Sénégal".



Le premier Compact du Millennium Challenge Corporation (MCC) dont a bénéficié le Sénégal était consacré aux infrastructures et à l’irrigation



