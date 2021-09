Syndicats d’enseignants : Macky Sall exige un dialogue social permanent et responsable - adakar.com

Les ministres de l’Education nationale et de la formation professionnelle ont du travail d’ici la fin des vacances. En conseil des ministres, le président Macky Sall a rappelé à Mamadou Talla et Dame Diop l’ensemble des actes à accomplir avant la rentrée fixée au 14 octobre. Le chef de l’Etat veut surtout une « bonne préparation de la rentrée scolaire 2021-2022 ».



Les instructions



Il demande ainsi à ces deux ministres et à leurs collègues concernés de prendre toutes les dispositions idoines pour un retour en classe ‘’dans les meilleures conditions, sur l’étendue du territoire national’’.



« Le Président de la République demande aux Ministres en charge de l’Education et de la Formation professionnelle, d’intensifier les constructions scolaires, en améliorant l’architecture, l’équipement (en tables bancs) et le cadre de vie des enseignants, des apprenants et du personnel d’encadrement dans les établissements scolaires », mentionne le communiqué.



5000 enseignants recrutés



Macky Sall demande aussi une accélération dans le déploiement des 5000 enseignants nouvellement recrutés mais aussi un monitoring des accords avec les syndicats d’enseignants pour maintenir le dialogue et la paix à l’école. Une décision longtemps réclamée d’ailleurs par les syndicalistes, sans succès, au point que des grèves étaient annoncées à l’ouverture.



Le civisme



Par ailleurs, le chef de l’Etat veut que l’école soit à l’ère de la technologie, avec le règne de la discipline. « Le Chef de l’Etat indique qu’il attache particulièrement du prix au renforcement de l’instruction civique et du déploiement des outils numériques afin de promouvoir davantage une école de la réussite et de l’excellence, avec l’implication de l’ensemble des acteurs de la communauté éducative ».



Dialogue



Le Président de la République indique, enfin, au Gouvernement, l’impératif : (i) de veiller à un monitoring systématique des accords et ; (ii) de consolider avec les syndicats d’enseignants, un dialogue social permanent et responsable, garant de la stabilité et de l’excellence du système éducatif national.