Cheikh Yèrim Seck : “Il n y aura pas d’élections locales en Janvier 2022” - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Cheikh Yèrim Seck : “Il n y aura pas d’élections locales en Janvier 2022” Publié le jeudi 9 septembre 2021 | Senego

© Nouvel Observateur par DR

Cheikh Yèrim Seck

Tweet

Selon le journaliste et analyste politique, Cheikh Yèrim Seck, il n’a aura pas d’élections locales en janvier 2022.



“Il n’y aura pas d’élections en janvier 2022 au Sénégal. Je pense que ces élections locales seront repoussées. J’estime qu’il aura un couplage des élections locales et législatives. Toutes les élections auront lieu en 2024 et non en 2021 ni en 2022“, a déclaré Cheikh Yèrim Seck, ce mercredi, face à MNF, sur la 7tv.

Commentaires