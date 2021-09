Afrobasket féminin Yaoundé 2021: le coach Moustapha Gaye dévoile la liste de ses 12 Lionnes - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Afrobasket féminin Yaoundé 2021: le coach Moustapha Gaye dévoile la liste de ses 12 Lionnes Publié le mercredi 8 septembre 2021 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Le Nigeria remporte l`Afrobasket féminin 2019

Dakar, le 18 août 2019 - Les Nigérianes sont sacrées championnes d`Afrique de Basketball. Le Nigeria a battu, ce dimanche, au Dakar Arena, les Lionnes du Sénégal 60-55. À l`issue du tournoi, le Mali s`est classé 3e. Tweet

Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine de basketball, Moustapha Gaye, a publié, ce mercredi, une liste de 12 joueuses en direction de l’Afrobasket féminin 2021.



La compétition est prévue pour se dérouler du 18 au 26 septembre à Yaoundé, au Cameroun.



La liste des joueuses du coach Moustapha Gaye



1. Maty Fall

2. Binetou Diémé

3. Couna Ndao

4. Yacine Diop

5. Yaye irma Dième

6. Léna Niang

7. Ndiaye Fatou Ndiaye

8. Sokhna Fatou Sylla

9. Anne Françoise Diouf

10. Mame Marie Sy

11. Oumou Khaïry Thiam

12. Madjiguène Sène



Les Lionnes du Sénégal sont logées dans le Groupe C avec la Guinée et l’Égypte.



Makhtar C.