Moussa Seydi: "Le coronavirus en passe de devenir une pandémie pour les non vaccinés" Publié le mercredi 8 septembre 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© Ministère par DR

Point de presse du ministère de la Santé sur l`épidémie de Covid-19

Dakar, le 7 septembre 2020 - Les équipes du ministère de la Santé et de l`Action sociale en charge de la gestion de la pandémie de Covid-19 ont animé, un point de presse pour faire le bilan de la gestion de la maladie 6 mois après son apparition au Sénégal. Photo: Pr Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l`hôpital Fann

La maladie à coronavirus est en passe de devenir une pandémie pour les personnes non encore vaccinées, a déclaré mardi le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses du Centre hospitalier national universitaire de Fann, à Dakar.



Il faisait une communication lors du point quotidien du ministère de la Santé et de l’Action sociale consacré à l’évolution de la maladie du coronavirus au Sénégal.



La vaccination "doit être au centre de toutes les mesures préventives’’, a recommandé le spécialiste, selon lequel sur 321 patients admis au service des maladies infectieuses de Fann, entre mars et août 2021, 299 n’étaient pas vaccinées, soit 93% des malades concernés.



Parmi eux, 89 cas sévères ont été notés, contre seulement 3 cas sévères chez les personnes vaccinées (7%), souligne-t-il.



Le chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de Fann a par ailleurs indiqué que ’’la couverture vaccinale dans la région de Dakar se situe à 25% contre 10% au plan national’’.



’’Certes, ce sont des chiffres préliminaires et parcellaires, mais qui ont leur importance’’, a dit le professeur Seydi, insistant sur ’’la nécessité de la vaccination pour espérer retourner à une vie normale’’.

