Aliou Cissé regrette les nombreuses occasions ratées - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Aliou Cissé regrette les nombreuses occasions ratées Publié le mercredi 8 septembre 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DF

Éliminatoires CAN 2019 - Une liste de 25 Lions pour le match contre Madagascar

Dakar, le 27 février 2019 - Le sélectionneur national Aliou Cissé a rendu publique une liste de 25 joueurs pour affronter Madagascar dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la CAN Egypte 2019. Tweet

Aliou Cissé, le sélectionneur national du Sénégal, s’est réjoui de la victoire de son équipe 3-1 contre le Congo et appelé ses joueurs à être plus efficaces avec le nombre d’occasions qu’ils arrivent à se procurer.



‘’Si je dois parler d’insatisfaction, c’est au niveau des occasions qu’on se procure et qu’on n’arrive pas à marquer’’, a-t-il dit. Il estime qu’au niveau de l’efficacité, y a encore des progrès à faire.



‘’Sur le plan tactique, les joueurs ont répondu présent’’, s’est-il félicité, précisant que le challenge consiste à remporter les six matchs des éliminatoires.



Avec ses deux victoires en autant de sorties, le Sénégal se met sur le bon chemin, a commenté le sélectionneur national. Il se félicite de voir ses trois attaquants marquer au cours de cette rencontre.



Défensivement, les Lions ont été costaux, a salué le sélectionneur national, se félicitant du travail effectué par le staff médical.



‘’C’était le moment de lancer Krépin (Diatta) quand on a eu le feu vert du garçon et du médecin’’, a-t-il ajouté. Il souligne que la bonne entrée de l’attaquant de l’AS Monaco (élite française) prouve la bonne qualité de l’effectif.



Avec cette victoire, le Sénégal occupe désormais la première place du groupe H avec six points au compteur, deux de plus que la Namibie, son prochain adversaire lors des 3-ème et 4-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

SD/ASG