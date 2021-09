Football: La Fédération alloue plus de 38 millions en subventions et primes - adakar.com

Le siège de la Fédération sénégalaise de football (FSF)

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé avoir accordé des subventions et primes respectivement aux représentants sénégalais aux compétitions interclubs et aux joueurs de l’équipe nationale locale ayant pris part à la dernière édition de la COSAFA Cup.



Teungueth FC et Diambars recevront chacun de la FSF une enveloppe de 15 millions de francs pour leur entrée en matière en Ligue africaine des champions et en Coupe de la CAF.



Le TFC qui a intégré la phase de poules de la LDC pour sa première expérience à cette compétition au cours de la saison 2020-2021, sera opposée à l’ASEC d’Abidjan (Côte d’Ivoire), tandis que l’équipe de Diambars aura comme adversaire le Wakriya de Guinée.



En plus des clubs ‘’africains’’, l’instance dirigeante du football sénégalais a primé les joueurs et l’encadrement de la sélection locale finaliste de la COSAFA Cup.



‘’8.700.000 francs ont été dégagés soit 300.000 francs par membre’’, a précisé la FSF dans le communiqué.

