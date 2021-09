Coupe du monde 2022: le Sénégal se défait difficilement du Congo - adakar.com

News Sport Article Sport Coupe du monde 2022: le Sénégal se défait difficilement du Congo Publié le mardi 7 septembre 2021 | RFI

Les Lions du Sénégal ont enchaîné une deuxième victoire en deux matches en s’imposant à Brazzaville face au Congo (3-1) lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Encore une fois, le réalisme sénégalais a été au rendez-vous pour décrocher ce succès.



Pour les supporters des Lions, et pour la plupart des observateurs, les matches du Sénégal se suivent et se ressemblent. Des difficultés dans le jeu, des frayeurs incompréhensibles face aux modestes équipes, et à la fin, très souvent, la victoire. Les trois points donc, c’est qu’il faudra encore retenir pour les Lions qui affichent six points sur six en deux journées après leur victoire le 1er septembre dernier face au Togo (2-0).



Boulaye Dia marque son premier but en sélection



Mais la victoire a été longue à se dessiner face aux Congolais, sans complexe et motivés à l’idée d’accrocher des Lions à leur tableau de chasse. C’est d’ailleurs les hommes de Paul Put qui s’offrent la première grosse occasion dès le début du match avec un face-à-face manqué de Gaius Makouta (9e) devant Edouard Mendy. En difficulté dans la construction, abusant de longs ballons et du jeu direct, les Sénégalais souffrent devant le pressing des Diables rouges. Jusqu’à la 27e minute et ce ballon en profondeur de Kalidou Koulibaly pour Boulaye Dia qui s’en va remporter son duel devant Mafoubi, impérial depuis le début du match. Le joueur de Villarreal pouvait ainsi célébrer son premier but en sélection et mettre son équipe sur la bonne voie.

