Coupe du monde 2022: le Burkina partage les points avec l`Algérie
Publié le mardi 7 septembre 2021 | RFI

L`international algérien Riyad Mahrez

Les champions d'Afrique algériens ont été tenus en échec par le Burkina Faso (1-1) mardi 7 septembre lors de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2022. Les Fennecs restent en tête du groupe A mais seulement à la différence de buts devant le Burkina Faso.



Une série qui se poursuit, une autre qui s’arrête… L’Algérie a enchaîné un 32e match consécutif sans défaite face au Burkina, mais sa série de victoire d’affilée s’arrête à huit. La faute à une équipe du Burkina d’abord respectueuse avant de s’enhardir pour contrarier les champions d’Afrique en titre.



Les Algériens avaient entamé la rencontre de belle manière maitrisant les débats et le ballon et ouvrant logiquement le score à la 18e minute grâce à Sofiane Feghouli, sur un service d’Islam Slimani. Face à une équipe des Étalons timide, craignant plus de prendre l’eau que d’aller bousculer son adversaire, la formation des Fennecs a passé une première période tranquille.