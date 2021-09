Mondial 2022: Les Lions dominent les Diables Rouges et reprennent la place de leader - adakar.com

Mondial 2022: Les Lions dominent les Diables Rouges et reprennent la place de leader
Publié le mardi 7 septembre 2021

L’équipe nationale de football a repris la première place du groupe H des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, après sa victoire 3-1 ce mardi à Brazzaville aux dépens de celle du Congo, comptant pour la 2-ème journée.



Les buts sénégalais ont été marqués par Boulaye Dia, Ismaïla Sarr et Sadio Mané sur penalty.



Avec ce succès, le Sénégal fait un carton plein (six points) lors des deux premières journées et devance la Namibie (4 points), le Congo (1 point) et le Togo (0) qui a perdu ses deux matchs.



Les Brave Warriors de Namibie seront les prochains adversaires des Lions lors des 3-ème et 4-ème journée.



