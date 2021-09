Le contrat de Boniface Ndong a pris fin avec l’Afrobasket (Président Fédération) - adakar.com

News Sport Article Sport Le contrat de Boniface Ndong a pris fin avec l’Afrobasket (Président Fédération) Publié le mardi 7 septembre 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Boniface Ndong, entraîneur des Lions du basketball

Le contrat liant le staff technique national dirigé par Boniface Ndong à la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) a pris fin avec l’Afrobasket 2021, a annoncé Babacar Ndiaye, le président de l’instance dirigeante de la discipline.



"Le contrat était conclu jusqu’à l’Afrobasket, donc il a pris fin", a signalé le président de la FSBB dans un entretien publié dans l’édition de mardi du quotidien sportif Record.



Il dit attendre "une évaluation objective" du travail fait, en concertation avec le directeur technique national (Moustapha Gaye), pour savoir quelle suite donner à ce dossier.



Le président Babacar Ndiaye, qui répondait à la question de savoir si l’ancien pivot de la sélection nationale allait continuer à diriger les Lions, estime qu’il "faut faire en sorte que tout le monde reste pour continuer le travail".



Boniface Ndong, assistant coach des Denvers Nuggests (NBA, USA), a été recruté en février 2020 pour remplacer l’Espagnol Porfirio Fisac, qui n’a pu se libérer pour l’équipe nationale du Sénégal.



Evoquant le travail de Boniface Ndong à la tête de l’équipe nationale masculine, le président de la FSBB a déclaré qu’il "n’est pas mauvais".



"Je ne sais pas s’il va continuer ou pas, il y a beaucoup d’éléments

qui entrent en jeu dont la disponibilité même des gens", a-t-il toutefois ajouté.



"Il y a la coupe du monde à jouer, on ne sait pas quelle sera la formule à adopter, mais on verra tout", a poursuivi Me Ndiaye, précisant que la volonté de la DTN, c’est d’avoir un encadrement dans la durée.



En février dernier, lors de la 2-ème fenêtre de qualification à l’Afrobasket jouée au Cameroun, les Lions avaient été conduits par Mamadou Guèye dit Pabi, en raison de l’indisponibilité de Boniface Ndong, retenu par son travail au niveau de son club.



Sur les performances des Lions à cet Afrobasket où ils ont pris la 3-ème place, Babacar Ndiaye évoque "un peu de déception parce que nous étions venus pour un objectif plus grand".



"Mais l’équipe est jeune et monter sur le podium n’est pas une mauvaise chose", relativise le président de la Fédération sénégalaise de basket dont l’objectif est de garder les joueurs expérimentés (Gorgui Sy Dieng, Maurice Ndour et Youssou Ndoye), pour qu’ils puissent accompagner les jeunes dans la durée.