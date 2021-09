Grand Magal de Touba : l`Etat annonce 4 milliards pour l`évacuation des eaux pluviales - adakar.com

Grand Magal de Touba : l`Etat annonce 4 milliards pour l`évacuation des eaux pluviales Publié le mardi 7 septembre 2021

© Autre presse par DR

Fortes pluies à Dakar: La Mairie de Mbao sous les eaux…

Les fortes pluies qui se sont abattues sur la cité religieuse ont causé d’énormes dégâts. Une situation qui a amené le ministre de l’Intérieur à s’y rendre ce samedi.



Et selon lui, l’Etat va débourser 4 milliards pour évacuer les eaux pluviales. Antoine Félix DIOME accompagné de son collègue chargé de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye THIAM et du ministre chargé de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Dame DIOP, a tenté de rassurer quant à la bonne tenue du grand Magal de Touba.



« Le chef de l’Etat nous a donné les instructions nécessaires, dans le cadre du plan ORSEC qui a été déclenché, de tout mettre en œuvre pour soulager les populations dans le cadre de leur vécu quotidien », a soutenu le ministre de l’Intérieur avant d’annoncer une autre enveloppe de 23 milliards pour la deuxième phase d’assainissement de la ville.



« Les 5 milliards vont consister à renforcer le dispositif d’assainissement déjà existant, alors que les 17 milliards vont toucher plutôt des quartiers qui, jusque-là, n’ont pas encore été impactés par la phase 1 du plan d’assainissement de Touba », a-t-il ajouté.



Ainsi, selon le premier flic du Sénégal, en raison de l’urgence de la situation de la ville sainte, un contrat a été signé avec la Sénégalaise de Voirie et de Travaux Public (SVTP) afin de d’évacuer au plus vite les eaux pluviales avant l’arrivée du Magal.