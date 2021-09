Macky Sall salue la mémoire de Double Less - adakar.com

Le chef de l’Etat Macky Sall a salué la mémoire de l’ancien champion de lutte Mamadou Sakho dit Double Less, décédé dimanche à Dakar, rappelant que le défunt fut un athlète "de haut niveau".



Double Less, père des lutteurs Balla Gaye 2 et Sa Thiès, est décédé dimanche à Dakar, des suites d’une maladie.



"Médaillé d’or des Jeux africains de Nairobi, Double Less a laissé des marques indélébiles dans les arènes de la lutte sénégalaise par son élégance et sa technique", a écrit le président de la République.



Le rappel à Dieu de Double Less est "une immense perte pour le monde sportif et particulièrement la famille de la lutte traditionnelle et olympique dont il fut plusieurs fois champion d’Afrique", a de son côté souligné le ministre des Sports, Matar Bâ.



"Je viens au nom du mouvement sportif adresser un vibrant hommage à ce grand sportif, l’homme de bien que la mort nous a ravi", ajoute le ministre des Sports.



"Grâce à la lutte pour laquelle il a vécu durant toute sa vie, les grands exploits, les solides qualités de son caractère, sa nature franche et loyale lui ont valu l’estime et la sympathie de tous", a-t-il indiqué.



SD/BK /ASG