Des juristes africains demandent "le respect des règles de transition" en Guinée
Publié le lundi 6 septembre 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Alpha Condé, président de la Guinée

L’Association des juristes africains (AJS) appelle au respect des règles pour ’’une transition démocratique" en Guinée, pays ouest africain en proie à un coup d’Etat depuis dimanche.



Dans un communiqué, cette structure dit regretter la situation prévalant dans ce pays frontalier du Sénégal où des officiers des forces spéciales ont affirmé, dimanche 5 septembre, avoir capturé le chef de l’État Alpha Condé, dissous les institutions, pris le contrôle de Conakry, la capitale.



L’AJS demande au nouveau Comité national de rassemblement et de développement "d’assurer la sécurité des Guinéens, de préparer des réformes institutionnelles adaptées et d’éviter les troubles".



Elle demande en outre aux pays africains d’étudier "ces nouvelles tendances à la déconstitutionnalisation" des Etats dans la sous-région ouest africaine pour non seulement respecter mais également faire respecter les droits civils et politiques.

