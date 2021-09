Les conditions “réunies“ pour la mise en œuvre des décrets sur la fonction publique (ministre) - adakar.com

Les conditions "réunies" pour la mise en œuvre des décrets sur la fonction publique (ministre) Publié le lundi 6 septembre 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Guèye, a assuré lundi à Dakar que les conditions sont réunies pour la mise en œuvre des décrets portant sur l’accès à la fonction publique territoriale et la création du centre national de gestion de la fonction publique locale et la formation.



‘’Nous pouvons aujourd’hui dire sans risque de nous tromper que toutes les conditions sont réunies. Il reste maintenant la mise en œuvre et c’est sur ça que nous travaillons de façon ardue’’, a-t-il notamment indiqué.



Oumar Guèye s’exprimait après sa rencontre avec des représentants de l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, à la suite de la signature, par le chef de l’Etat Macky Sall, le 25 mai 2021, de trois décrets concernant les collectivités territoriales.



Selon lui, le président Sall a signé un décret régissant l’intégration des travailleurs des collectivités territoriales dans la fonction publique territoriale. Le deuxième décret porte sur la création du centre national de gestion de la fonction publique locale et la formation, tandis que le troisième est relatif aux conditions d’organisation et d’administration des concours d’entrée dans la fonction publique territoriale.



Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires a insisté sur la vulgarisation et la large diffusion de la mise en œuvre de ces décrets, pour que les agents puissent bénéficier de leurs retombées.



‘’Nous prévoyons en octobre de convoquer le Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale pour examiner la feuille de route, et faire le point sur les avancées des 12 points retenus dans cette feuille de route. Il y a eu beaucoup d’avancées, mais il y a aussi beaucoup d’autres qui restent à être boostés’’, a-t-il poursuivi.



Il a rappelé que le chef de l’Etat, Macky Sall, accorde ‘’une importance capitale’’ aux collectivités territoriales et aux travailleurs des collectivités territoriales.

