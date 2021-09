Décès de Jean Pierre Adams après 39 ans de coma (médias) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Necrologie Article Necrologie Décès de Jean Pierre Adams après 39 ans de coma (médias) Publié le lundi 6 septembre 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

L`épouse de l’ancien footballeur international Jean Pierre Adams

Bernadette Adams veille sur son mari depuis trente-six ans. Tweet

L’ancien défenseur français d’origine sénégalaise Jean Pierre Adams, resté 39 ans dans un coma profond, est décédé ce lundi, rapportent plusieurs médias français.



Né le 10 mars 1948 à Dakar, Adms a passé la grande partie de son enfance en France, et c’est dans le club de l’Entente Bagneaux-Fontainebleau-Nemours (1967-1970) que le défenseur central se fait remarquer, rappelle le quotidien sportif français L’Equipe.





Il a été vice-champion de France amateurs en 1968 et en 1969, avant de rejoindre Nîmes (1970-1973), un des gros bras du football français à l’époque.



"Ses bonnes performances lui valent d’être appelé en équipe de France et c’est le début d’une belle histoire de quatre ans avec les Bleus", informe le site du quotidien spécialisé.



Ce passage en équipe de France va marquer à jamais l’histoire du Franco-Sénégalais, qui formait avec Marius Trésor, une charnière centrale redoutée dans les années 1970, surnommée "la garde noire".



Si cela peut passer inaperçu actuellement, voir une équipe européenne se présenter avec un axe défensif composé de joueurs noirs était inédit à cette époque.



S’y ajoute qu’en plus de leurs performances sur le terrain, les deux défenseurs s’entendaient à merveille en dehors, selon L’Equipe.





Après Nîmes, Adams a joué à Nice (1973-1977) et au PSG de 1977 à 1979, avant d’ultimes piges à Mulhouse et à Chalon.



Le 17 mars 1982, une erreur d’anesthésie lors d’une opération d’un genou présentée comme bénigne, l’a plongé dans le coma, changeant du coup le cours de sa carrière.



Interrrogée par l’APS en 2001, la soeur du défunt, Marcelle Adams Dieng, déclarait : "Depuis longtemps, son état est stationnaire et seule la présence de son épouse le relie au reste du monde".



"Elle s’occupe avec courage et dignité de son époux avec l’aide d’un personnel soignant composé d’une infirmière, d’un médecin, d’un aide soignant", avait ajouté la soeur de Jean-Pierre Adams.



BHC/BK/ASG/SD

Commentaires