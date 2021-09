Première réaction de la France suite au coup d’Etat en Guinée - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Première réaction de la France suite au coup d’Etat en Guinée Publié le lundi 6 septembre 2021 | financialafrik.com

© Agence de Presse Africaine par DR

Mali: 33 terroristes neutralisés à Mopti par la force Barkhane, (Macron)

Tweet

Paris a réagi, dimanche soir, aux évènements qui se sont déroulés au cours de la journée en Guinée. Lesquels ont conduit à l’arrestation du président Alpha Condé et l’annonce de la mise en place d’un Comité national du rassemblement et du développement (CNRD).



« La France se joint à l’appel de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), pour condamner la tentative de prise de pouvoir par la force survenue le 5 septembre, demander le retour à l’ordre constitutionnel et appeler à la libération immédiate et sans condition du Président Condé », indique une note du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères publiée sur son site web. « La France est en contact étroit avec ses partenaires africains et internationaux », ajoute le Quai d’Orsay.