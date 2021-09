Un coup d’Etat mené par un ancien légionnaire français renverse Alpha Condé en Guinée - adakar.com

News Afrique Article Afrique Un coup d’Etat mené par un ancien légionnaire français renverse Alpha Condé en Guinée Publié le lundi 6 septembre 2021 | sputniknews.com

© Autre presse par DR

Alpha Condé, président de la Guinée

Le gouvernement guinéen a été dissout et Alpha Condé arrêté, a annoncé ce 5 septembre le colonel Mamady Doumbouya, ancien légionnaire français et commandant du Groupement des forces spéciales (GPS). Le ministère de la Défense affirme pourtant que l'attaque menée aujourd'hui contre la présidence a été «repoussée».



Après les informations sur des tirs entendus ce 5 septembre dans le centre de Conakry, capitale guinéenne, le site Guineenews rapporte de «sources crédibles» que le Président Alpha Condé a été arrêté par les forces spéciales dirigées par le commandant Mamady Doumbouyam, ancien légionnaire français.



Plus tôt, un haut responsable gouvernemental avait fait savoir qu'Alpha Condé était sain et sauf, sans donner de précisions, selon Reuters.