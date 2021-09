Inondations à Touba: “Toutes les mesures prises pour soulager rapidement les populations“ (ministre de l’Intérieur) - adakar.com

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome et le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, ont mis à profit leur déplacement dans la ville sainte de Touba pour présenter les condoléances après le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Dieumb Fall, et visiter les dispositifs installés dans la cité dans le cadre de la lutte contre les inondations.



Les membres du gouvernement ont ainsi visité le bassin de rétention de Keur Niang, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national ORSEC. Avec à ses côtés le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome a rassuré les populations riveraines. En effet, le gouvernement a pris l’engagement de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour soulager les populations impactées par les inondations dans les plus brefs délais.





Lors de ce déplacement, il y avait également le ministre Dame Diop, en charge de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion professionnelle. Les autorités déconcentrées de la région de Diourbel et plusieurs autres responsables locaux ont également participé au déplacement sur le terrain.



Les pluies du mois d’août ont occasionné des inondations dans plusieurs quartiers de la cité religieuse de Touba. Ces mêmes inondations ont été enregistrées dans plusieurs localités à Dakar et dans plusieurs régions du pays. Cette situation avait ainsi amené le gouvernement à déclencher le plan Organisation des secours (ORSEC).



Makhtar C.