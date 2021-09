Décès du Khalife des Baye Fall: Le ministre de l’Intérieur présente les condoléances du chef de l’État à Touba - adakar.com

Une délégation gouvernementale à Touba pour présenter ses condoléances après le décès de Serigne Cheikh Dieumb Fall

Touba, le 5 septembre 2021 - Le ministre de l`Intérieur, Antoine Félix Diome, a conduit une délégation dans la ville sainte de Touba pour présenter les condoléances du chef de l`État après le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Dieumb Fall, khalife des Baye Fall. Voir tout l'album photo Tweet

Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome a conduit une forte délégation à Touba pour présenter les condoléances du chef de l’État au Khalife général des Mourides et à toute la communauté après la disparition de Serigne Cheikh Dieumb Fall, Khalife des Baye Fall.



À la tête d’une forte délégation gouvernementale, le ministre de l’Intérieur, en charge des cultes, Antoine Félix Diome, a successivement rencontré, au cours du week-end, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Il a exprimé au saint homme les condoléances du chef de l’État, Macky Sall, et de toute la nation.



À la suite de sa rencontre avec le Khalife général des Mourides, le chef de la délégation gouvernementale a été reçu par Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife général des Mourides.



Le ministre Antoine Félix Diome et sa délégation se sont ensuite rendus chez la famille du défunt Khalife des Baye Fall, pour présenter les condoléances du Chef de l’Etat et partager leur douleur.



Serigne Cheikh Dieumb Fall, 7eme Khalife des Baye Fall, est décédé le mardi 31 août 2021 des suites d’une courte maladie. Il était âgé de 95 ans.



