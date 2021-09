Afrobasket Kigali 2021: la Tunisie conserve son titre en battant la Côte d’Ivoire en finale (78-75) - adakar.com

Afrobasket Kigali 2021: la Tunisie conserve son titre en battant la Côte d'Ivoire en finale (78-75) Publié le dimanche 5 septembre 2021

© aDakar.com par Atapointe

Finale Afrobasket: Match Côte d’Ivoire - Tunisie

Kigali le 06 septembre 2021. La finale de l’Afrobasket 2021 a opposé l’équipe de la Tunisie, championne en titre à celle de la Côte d’Ivoire Tweet

La Tunisie a remporté ce dimanche 05 septembre, la 30e édition de l’Afrobasket Kigali 2021, en battant Côte d’Ivoire ( 78-75) en finale à l’Arrena Kigali.



Les Eléphants ont espéré jusque dans les dernières secondes de la rencontre mais n’ont malheureusement pu venir à bout des Tunisiens dominateurs.



Après une domination des tunisiens (18-25) au premier quart-temps et (16-22) au second quart-temps, les Ivoiriens sont revenus à la charge lors du troisième quart-temps (25-18) et (16-13) au quatrième quart-temps.



Les Eléphants reviennent au pays avec la médaille d’argent bien méritée.



Atapointe envoyé spécial à Kigali