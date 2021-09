Guinée : tentative de coup d`Etat, des putschistes affirment détenir le président Alpha Condé - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Guinée : tentative de coup d`Etat, des putschistes affirment détenir le président Alpha Condé Publié le dimanche 5 septembre 2021 | Le Monde

© Autre presse par DR

Guinée : Des membres des forces armées guinéennes traversent le quartier central de Kaloum

Tweet

Des militaires ont diffusé une vidéo où apparaît le président réélu en 2020 pour un mandat très contesté et ont annoncé « dissoudre la Constitution et les institutions ».



Les forces spéciales guinéennes ont affirmé dimanche 5 septembre avoir capturé le président Alpha Condé et « dissoudre » les institutions, dans une vidéo adressée à un correspondant de l’Agence France-Presse (AFP) et postée sur les réseaux sociaux, tandis que le ministère de la défense assure que les assaillants ont été « repoussés ».



« Nous avons décidé après avoir pris le président, qui est actuellement avec nous (…), de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions ; nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes », dit un des putschistes en uniforme et en armes dans cette déclaration qui a aussi abondamment circulé sur les réseaux sociaux.