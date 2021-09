Vive tension à Conakry, le président Condé arrêté (médias) - adakar.com

Vive tension à Conakry, le président Condé arrêté (médias) Publié le dimanche 5 septembre 2021

Alpha Condé, président de la Guinée

Une tentative de coup d’Etat est en cours en Guinée où le président Alpha Condé a été arrêté, annoncent plusieurs médias dont RFI.



De même source, il est fait état d’une vive tension à Conakry, la capitale, en proie également à une certaine confusion.



"Sur une photo et une vidéo qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit Alpha Condé chemise ouverte, assis dans le canapé d’un salon de la présidence. Alors qu’un militaire s’adresse à lui en l’appelant « Excellence », et lui demande de dire s’il a été brutalisé, le chef de l’État ne dit mot", rapporte RFI.



"Une source proche du président de Guinée-Conakry reconnaît que ce dernier est bien aux mains des insurgés. Mais dans son entourage, aucune autre source ne confirme cette information", indique RFI.