Afrobasket: les Lions se consolent avec la 3e place

Le Sénégal domine le Cap-Vert au match pour la 3e place

Le Sénégal s’est adjugé dimanche la troisième place de l’Afrobasket aux dépens du Cap-Vert dont l’équipe nationale été battue par les Lions, 86-79.



Le Sénégal et le Cap-Vert avaient été battus samedi par la Côte-d’Ivoire et la Tunisie respectivement, pour le compte des demi-finales.



Les deux équipes devaient surmonter leur déception et se remobiliser en vue de sauver l’honneur en remportant ce match, surtout dans le cas du Sénégal dont le dernier sacre remontait à 1997.



Depuis, les Lions cherchent à renouer avec la victoire finale, encore plus en 2021, après l’élimination inattendue du Nigéria, l’Angola ayant été de côté recalé par les poulains de Boniface Ndong.



Or, les deux équipes de l’Angola et du Nigéria ont été depuis quelques années les principaux obstacles pour l’atteinte des objectifs du Sénégal, après avoir mis fin à l’hégémonie des Lions sur le basket continental.