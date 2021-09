AfroBasket 2021 : Le Sénégal tombe en demi-finale face à la Côte d’Ivoire (65-75) - adakar.com

AfroBasket 2021 : Le Sénégal tombe en demi-finale face à la Côte d'Ivoire (65-75) Publié le dimanche 5 septembre 2021

Afrobasket masculin 2021: le Sénégal éliminé en demi-finale par la Côte d`Ivoire

Le Sénégal devra se battre pour la médaille de bronze à l’AfroBasket 2021. Ce samedi, les Lions sont tombés face aux Eléphants de la Cote d’Ivoire en demi-finales (65-75).



L’Equipe Nationale du Sénégal est descendue sur le parquet du Kigali Arena étant conscient de l’adversaire qu’elle devait faire face, tout comme la Cote d’Ivoire. Et depuis que l’arbitre a sifflé le début de la rencontre, aucun adversaire n’a fait cadeau à l’autre. Les deux équipes ont misé sur une bonne défense pour une meilleure création du jeu, mais au final, ceux sont des Lions, dépassés, qui en sont sortis perdants.



Le tableau d’affichage, bien avec un léger avantage, était dominé par les Ivoiriens du début jusqu’à la fin. Parce que presque rien ne réussissait aux Lions. Menés par un excellent Castelleto, les Ivoiriens ont commencé en trombe. Que ce fut cauchemardesque pour les Lions, qui n’ont pas réussi à trouver en attaque leur homme fort, Gorgui Sy Dieng, ou encore Brancou Badio. Et logiquement le score était de 36-29 pour la Cote d’Ivoire à la pause.



Au retour pour la deuxième période, on s ‘attendait à du mieux de la part des Lions. On a été servi temporairement, puisque le Sénégal se distinguait enfin avec de bien meilleures intentions en défense et en attaque. L’un des uniques moments de doute et de relâche de la part des Ivoiriens offrait aux Lions des points pour recoller jusqu’à moins un à cinq minutes de la fin. Mais bizarrement, après avoir réussi à recoller à un point de moins, le compteur du Sénégal restait bloquer à 57 durant plusieurs minutes.



Pourtant, chaque panier devenait très impératif pour chaque équipe et gratter chaque ballon commencer à s’imposer pour chaque équipe. Mais rien de rien ne souriait aux joueurs de Boniface Ndong. Une fin de match complètement ratée, comme au début, larguait complètement le Sénégal au marquage et la Cote d’Ivoire remportait la partie. La déception est certes immense, mais ne pouvant pas vaincre la malédiction des demi-finales depuis 2005, les Lions devront se battre pour une 6e médaille de bonze. Ce sera face au Cap-Vert dimanche.