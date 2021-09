Louga: 1800 ha de cultures dévastés par des chenilles - adakar.com

Louga: 1800 ha de cultures dévastés par des chenilles Publié le samedi 4 septembre 2021

Les cultures dévastés par des chenilles

A Louga, 1800 hectares de cultures ont été dévastés par des chenilles. Mais, la Direction de la Protection des Végétaux (DPV) est déjà à pied d’œuvre. 900 ha ont ainsi été désinfectés entre les arrondissements de Coki et Sagata pour soulager les paysans.



Des champs d’haricots et d’arachides infectés. Les chenilles sont passés par là. Les insectes, ont dans un laps de temps, dévoré les semis qui étaient presque en période floraison. Les zones les plus touchées, l’arrondissement de Sagata dans le département de Kébémer et le département de Louga dans l’arrondissement de Koki, selon la Direction de la Protection des Végétaux (DPV) qui est actuellement sur le terrain pour traiter, désinfecter les champs. A Sagata, précisément dans la commue de Loro, 1000 ha sont infectés, 400 ha déjà désinfectés à Coki, 500 ha sur 800 on été déjà traités.



Paysans



La DPV assure de poursuivre le traitement de ces ha infectés pour permettre aux paysans d’essayer de rattraper l’hivernage. Très touchés, certains paysans ont perdu tout espoir pour cet hivernage 2021. D’autres sont obligés d’acheter encore de la semence pour recommencer à zéro.



Rappel



L’année dernière à pareille époque, plus de 12.000 ha étaient infectés à Louga, les arrondissements de Sakal, Coki et Mbédiène étaient les plus touchés.

