Yeewi Askan Ci: “Une marche triennale est lancée pour un Sénégal meilleur…”, Me Moussa Diop - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Yeewi Askan Ci: “Une marche triennale est lancée pour un Sénégal meilleur…”, Me Moussa Diop Publié le samedi 4 septembre 2021 | Senego

© Autre presse par DR

Yeewi Askan Wi, la Grande Coalition de l’Opposition

Tweet

“Aucun Sénégalais n’a été surpris de me voir rejoindre la Grande Coalition de l’Opposition Yeewi Askan Ci”, a déclaré Me Moussa Diop. L’avocat explique son adhésion à cette grande coalition à la suite d’une forte demande d’abord sociale et avant d’être politique.



Membre de la grande coalition de l’opposition, Me Moussa Diop se signale malgré son absence lors de la cérémonie de lancement ce mercredi. “J’ai toujours su prendre mes responsabilités pour dire NON par éthique et sans faiblesse. En 2012, j’avais été parmi les premiers au sein de Macky 2012 à barrer la route au régime de WADE”, a-t-il déclaré d’emblée.



“Les raisons pour lesquelles je me suis battu au prix de la sécurité de ma famille ont été foulées au pied voire travesties. C’est la raison pour laquelle, aucun sénégalais n’a été surpris de me voir hier rejoindre la Grande Coalition de l’Opposition YEWWI ASKAN WI, à la suite d’une forte demande d’abord sociale avant d’être politique. Mes amis savent que je serai toujours du côté de la VÉRITÉ, quelque soit le prix à payer”, a expliqué l’ancien Directeur de DDD.



La coalition Yeewi Asaken Wi “est une marche triennale lancée pour un Sénégal meilleur et libéré de la dévalorisation de la parole publique. Oublions nos détails et nos frêles personnes au profit de la patrie”, a-t-il conclu.

Commentaires