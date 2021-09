Affaire Visa : Me El Hadji Diouf : “Leup Lou Dal Kilifeu tay…” - adakar.com

News Société Article Société Affaire Visa : Me El Hadji Diouf : “Leup Lou Dal Kilifeu tay…” Publié le samedi 4 septembre 2021 | Senego

Me El Hadji Diouf

Me El Hadji Diouf s’est invité, ce vendredi, dans l’affaire dite du trafic présumé de visa impliquant le rappeur du mouvement Y en a Marre, Landing Mbissane Seck alias Kilifeu.



L’avocat a été avare en paroles sur cette affaire qui a tenu en haleine les Sénégalais il y a quelques semaines. “Je ne vais pas m’y prononcer. Je ne suis pas son (Ndlr : Kilifeu) égal […] S’il m’a insulté, c’est à cause de Ousmane Sonko qui est son leader. A chaque fois qu’on se croise sur les plateaux, ils essayent de me détruire à me taxant de tous les péchés d’Israël. Mais les Sénégalais me connaissent. Dieu va juger“, a déclaré Me El Hadji Diouf sur Rfm.



“Dieu, le meilleur juge”



Malgré l’insistance de l’animateur Sidate, la robe noire campe sur sa position : “Je ne vais pas m’y prononcer. Tout ce qui lui arrive ainsi qu’aux autres, je laisse Dieu juger. C’est le meilleur juge. Toute personne qui se bombe le torse en se présentant comme un Saint et en détruisant les autres, Dieu sait. Dieu est le meilleur juge“, a-t-il martelé.

