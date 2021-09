“Dubaï n’est pas l’Eldorado”: Confessions d’une Sénégalaise qui y vit depuis plus de 20 ans - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société “Dubaï n’est pas l’Eldorado”: Confessions d’une Sénégalaise qui y vit depuis plus de 20 ans Publié le samedi 4 septembre 2021 | Senego

Tweet

Madame Diagne, Sénégalaise vivant à Dubaï depuis plus de 20 ans, avec son mari, qu’elle assiste dans ses activités de transit, a accepté de revenir, au micro de Senego, sur son parcours de commerçante et présidente des Sénégalaises Emirats Arabes Unis, pays qui l’a adoptée avec sa famille.



Madame Diagne explique que ces dernières années, la vie est un peu plus difficile pour les étrangers. Elle y rencontre des jeunes venus à l’aventure, sans aucune garantie. Elle en dit plus dans ce reportage du cameraman-reporter Seydina Alioune Badara Ndiaye.