Sénégal – Côte d'Ivoire : À quoi s'attendre pour ce choc alléchant ? Publié le samedi 4 septembre 2021

Afrobasket masculin 2021: le Sénégal qualifié en demi-finale

Kigali, le 1er septembre 2021 - Le Sénégal est qualifié pour les demi-finale de l`Afrobasket masculin après sa victoire en quart de finale sur l`Angola 79-74. Tweet

Le Sénégal et la Côte d’Ivoire vont disputer ce samedi une place pour la finale du FIBA AfroBasket 2021. Un choc très alléchant !



Bonne entrée en matière



La Côte d’Ivoire et le Sénégal n’ont pas laissé planer de doutes quant à leurs intentions, et ce dès le premier jour du tournoi disputé à la Kigali Arena (Rwanda). Les deux nations ont remporté tous leurs matchs.



Ces deux équipes ont obtenu leur qualification pour les demi-finales avec la manière, le Sénégal relevant notamment avec brio le vrai défi proposé par l’Angola, nation la plus décorée du continent, en s’imposant 79-74. La Côte d’Ivoire, quant à elle, n’a eu aucune peine à se défaire de la Guinée, dominant son adversaire avec un écart de 48 points (98-50).



Les points forts



Pour le choc de demain, la Côte d’Ivoire se reposera sur le trio composé de l’éternel Stéphane Konaté (41 ans), de Matt Costello (28 ans) et de Souleyman Diabaté (34 ans), bien épaulé par le très prometteur Lionel Kouadio (20 ans), pour bousculer le Sénégal afin de réussir à se hisser en finale.



Le Sénégal, de son côté, misera sur l’entreprenant distributeur Brancou Badio, remarquable depuis le début de la compétition, le toujours fiable intérieur Gorgui Dieng et Ibrahim Faye pour mettre un terme au parcous de la Côte d’Ivoire.



Une chose est certaine : ce duel entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal est extrêmement prometteur.