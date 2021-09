Sénégal: à la découverte de Rijaal Holding SAS, la première société d’investissement Mouride - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal: à la découverte de Rijaal Holding SAS, la première société d’investissement Mouride Publié le vendredi 3 septembre 2021 | Financialafrik

Tweet

A quelques jours du grand Magal de Touba, évènement religieux qui réunit entre 1 et 2 millions de personnes à 185 km au Nord-Est de Dakar, capitale du Sénégal, nous avons rencontré Moctar Sarr, l’un des symboles du renouveau de l’intelligentsia de cette confrérie Soufie née de la résistance pacifique face à la colonisation et de la refondation de la société autour de la valeur “Travail”. Membre fondateur et président de Rijaal Holding SAS, Moctar Sarr nous explique comment plus de 1000 personnes se sont retrouvées dans le tour de table de ce véhicule novateur.



Le 31 Août 2021, Rijaal Holding SAS, première société d’investissement Mouride avec 1050 investisseurs a bouclé sa première année. Tout d’abord pouvez-vous présenter cette structure dans sa conception, son mode de fonctionnement et ses objectifs ?



L’idée de la société d’investissement Mouride est née de façon spontanée sur les réseaux sociaux en mai 2020. Par la suite, un comité de pilotage, composé de plusieurs profils à travers le monde partageant les même convictions, a travaillé sur le modèle juridique et la stratégie. Dans cet exercice, nous avons bénéficié du partage d’expérience de M&A Capital SAS, ce qui a beaucoup aidé á boucler la structuration juridique.



Rijaal Holding est une Société par action simplifiée à capital variable avec conseil d’administration. Notre capital plancher est de FCFA 10.000.000 et notre capital plafond est de FCFA. 3 000 000 000. A date, notre capital social est de FCFA 325 525 000.



Nous fonctionnons avec deux classes d’actions selon les types d’investisseur et un conseil d’administration composé de 14 membres basés dans 8 pays. Le conseil d’administration de Rijaal se réunit tous les trois mois pour évaluer les performances et la stratégie mises en œuvre par le président.