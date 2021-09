Sénégal: plusieurs partis d’opposition forment une nouvelle coalition sans le PDS - adakar.com

Sénégal: plusieurs partis d'opposition forment une nouvelle coalition sans le PDS Publié le vendredi 3 septembre 2021 | RFI

Dakar, le 2 septembre 2021 - Des leaders de partis politiques de l`opposition ont procédé, ce jeudi 2 septembre 2021, à Dakar, au lancement d`une coalition politique dénommée “Yewwi Askan Wi“ en direction des prochaines élections. Tweet

Une « grande coalition de l’opposition », qui regroupe notamment le Pastef d’Ousmane Sonko, Taxawu Senegaal de l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall, ou encore le Parti de l’unité et du rassemblement (PUR), a été officiellement lancée ce jeudi 2 septembre. En ligne de mire : les élections locales de janvier prochain. Mais le PDS d’Abdoulaye Wade s’est d’ores et déjà démarqué de cette nouvelle alliance.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Avec pour logo un oiseau brisant une chaîne, la nouvelle coalition « Yewwi Askan Wi » (autrement dit « libérez le peuple »), en gestation depuis plusieurs mois, a été lancée dans une salle de conférence pleine à craquer avec les représentants d’une vingtaine de partis et mouvements politiques. Parmi eux, les têtes d’affiche, notamment Ousmane Sonko et Khalifa Sall, très applaudi à son arrivée. Un à un, les participants ont signé la charte de cette coalition avec comme mot d’ordre : « faire bloc » pour « mettre un terme à la gouvernance du régime de Macky Sall ».



Une alliance officialisée après un long processus rappelle l’un des signataires de la charte, Moussa Tine. « Neuf mois de discussions pour parvenir à nous mettre ensemble, ic. C’est un moment historique mais c’est aussi un moment très sérieux. Nous allons former un bloc parce que nous n’avons jamais eu au Sénégal une gouvernance aussi cynique. »