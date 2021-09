Sénégal : le gouvernement travaille à maintenir les prix à la consommation - adakar.com

Sénégal : le gouvernement travaille à maintenir les prix à la consommation Publié le vendredi 3 septembre 2021 | Xinhua

© Autre presse par DR

Le ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises (Pme) Aminata Assome Diatta

Le gouvernement sénégalais travaille à maintenir les prix à la consommation à leur niveau actuel ou à ce qu'ils n'augmentent pas, a déclaré ce jeudi le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo.



Le ministre sénégalais des Finances et du Budget et sa collègue du Commerce, Aminata Assome Diatta, ont tenu un point de presse pour évoquer les mesures prises par le gouvernement à la situation des prix au Sénégal. Le pays connaît une hausse des prix de certaines denrées de première nécessité.



"Ce qui se passe, c'est que la situation du monde actuel est extrêmement difficile. Aujourd'hui, tous les pays sont en proie à une hausse généralisée des prix", a expliqué M. Diallo. Il a réaffirmé la décision de supprimer la taxe conjoncturelle à l'importation (TCI).



Le ministre a fait ces remarques le lendemain du Conseil des ministres présidé par le président sénégalais Macky Sall. M. Sall a rappelé à son gouvernement l'impératif de préserver le pouvoir d'achat des ménages et la stabilité des prix des denrées et produits de première nécessité sur l'ensemble du territoire national.