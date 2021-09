13e édition du FEMUA: Asalfo, Commissaire général du Festival, reçu par le président Macky Sall - adakar.com

13e édition du FEMUA: Asalfo, Commissaire général du Festival, reçu par le président Macky Sall Publié le vendredi 3 septembre 2021 | aDakar.com

© Présidence par PMD

Asalfo reçu par le président Macky Sall

Dakar, le 2 septembre 2020 - Le Commissaire général du Festival de musiques urbaines d`Anoumabo (FEMUA), Salif Traoré dit A`salfo a été reçu, ce jeudi 2 septembre, au palais de la République, par le chef de l`État, Macky Sall. Tweet

Le musicien ivoirien Salif Traoré, alias A’salfo a été reçu, ce jeudi, au palais de la République, par le président de la République, Macky Sall.



Asalfo, membre du mythique groupe “Magic System“, est venu aborder avec le chef de l’État sénégalais la tenue prochaine de la 13e édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA), en Côte d’Ivoire dont le Sénégal est le pays invité d’honneur.



À sa sortie d’audience, Salif Traoré dit A’salfo, Commissaire général du Festival de musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA) s’est réjoui d’avoir trouvé une oreille attentive chez le président Macky Sall. D’ailleurs il a salué sa belle en matière de politique culturelle.



La 13e édition du Festival de musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA) est prévue pour se tenir du 7 au 12 septembre prochain. Avec comme thème “Paix et développement“, le FEMUA était initialement prévu pour avoir lieu du 14 au 19 avril 2020. C’est finalement la pandémie du Covid-19 qui commandera son report.



Il faut rappeler que la conférence de presse de lancement de la 13e édition du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA) Côte d’Ivoire avait eu lieu le 28 janvier 2020 au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar, en présence de nombreux officiels et acteurs culturels sénégalais.



Makhtar C.