Élections départementales et municipales : une vingtaine de partis, coalitions et groupements de l’opposition lancent la coalition “Yewwi Askan WI“ - adakar.com

C’est désormais officiel. La coalition politique regroupant, notamment, Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Serigne Moustapha Sy et plusieurs autres leaders et organisations politiques est une réalité.



Le lancement officiel de la coalition politique “Yewwi Askan WI“ a eu lieu, ce jeudi, après-midi à Dakar. Au total, une vingtaine de formations et coalitions politiques ont décidé de joindre leurs forces et de s’unir en direction des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022.



Annoncée depuis quelques semaines, la coalition politique, d’abord qualifiée "des quatre grands" par la presse (les 3 premiers cités et le Pds - qui s’est finalement retiré du processus), s’est révélée beaucoup plus vaste que prévue.



Même s’il faut relever l’absence notoire de Mamadou Diop Decroix, secrétaire général de Aj/Pads et de Pape Diop, Secrétaire général de Bokk Guis-Guis, il reste que la coalition en impose.



Au cours de la cérémonie de lancement, une Charte à été signée par les différents parties prenantes. Des leaders comme Moustapha Guirassy, Cheikh Bamba Dièye, Bougane Guèye Dany, ou encore le parti “Bess Du Ñak“ du religieux Serigne Mansour Sy Djamil ont paraphé le document portant création de ladite coalition.



L’information sur des discussions entre quelques leaders en vue d’instituer une coalition avait suscité des sorties musclées de certains responsables politiques pas impliqués. Ces derniers, dont le président du mouvement "Agir", Thierno Bocoum, avaient dénoncé des manœuvres qui risquent de diviser l’opposition.



L’ancien président de l’Assemblée nationale, Pape Diop et son parti Bokk Guis-Guis, ont d’ailleurs invoqué le fait qu’ils n’aient pas été associés dès le départ pour justifier, en partie, leur choix de ne pas rejoindre la coalition désormais baptisée "Yewwi Askan WI".



Ce jeudi matin, dans un communiqué, le Congrès de la renaissance démocratique (Crd) et la coalition Jotna, eux aussi de l’opposition, ont demandé de pas décrire une coalition comme la coalition de l’opposition.



Makhtar C.