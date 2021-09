Le premier vol Dakar-New York d’Air Sénégal a quitté le pays - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le premier vol Dakar-New York d’Air Sénégal a quitté le pays Publié le jeudi 2 septembre 2021 | RFI

© Présidence par LM

Réception du deuxième Airbus A330 NEO d`Air Sénégal

Dakar, le 4 décembre 2019 - Le président de la République a réceptionné, ce mercredi 4 décembre 2019, le deuxième Airbus A330 NEO de la compagnie Air Sénégal. Tweet

Le premier vol Air Sénégal à destination de New York, aux États-Unis, a décollé dans la nuit de mercredi à jeudi de l’aéroport Blaise Diagne de Dakar. Cette nouvelle desserte, retardée à cause de la crise sanitaire, est un grand événement pour la jeune compagnie nationale lancée en 2018.



Ce vol « marque un palier critique important » dans le développement du réseau, selon le directeur général de la compagnie Ibrahima Kane, dans le contexte difficile de la pandémie de Covid-19.



Tous les billets pour ce vol inaugural ont été vendus à un tarif préférentiel. L’aller-retour était disponible à partir de 479 000 FCFA (environ 730 euros). Le rythme sera de deux vols par semaine pour commencer, et se fera à bord d’un Airbus A330 néo. Des correspondances se feront également avec les capitales africaines desservies par Air Sénégal.