Sénégal: la «grande coalition de l'opposition» se fera sans le PDS d'Abdoulaye Wade Publié le jeudi 2 septembre 2021 | RFI

Législatives: Abdoulaye Wade est de retour à Dakar

Au Sénégal, le lancement officiel prévu cet après-midi d’une « grande coalition de l’opposition », qui regroupera le Pastef d’Ousmane Sonko, Taxawu Senegal de l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall, et le Parti de l’unité et du rassemblement (PUR). Mais le Parti démocratique sénégalais d’Abdoulaye Wade s’est d’ores et déjà démarqué de cette coalition, rapporte notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac. Dans un communiqué, le PDS indique que des « points de désaccords subsistent » et dit constater « des jeux dans l’ombre » et des « subterfuges qui plombent toute initiative de cette nature ». En ligne de mire : les élections locales de janvier prochain.