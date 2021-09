Grande coalition de l’opposition: Déthié Fall annonce la participation de son parti - adakar.com

Publié le jeudi 2 septembre 2021

Salam chers concitoyens,



Le Parti Républicain pour le Progrès (PRP) informe l'opinion nationale et internationale de leur décision de participer à la cérémonie de lancement de la grande coalition de l'opposition pour les élections locales.



Nous invitons, par ailleurs, l'opposition et les forces vives de la nation à l'unité pour la préservation de la démocratie sénégalaise et la satisfaction des attentes des populations.



Déthié FALL,



Président du PRP,

Fait à Dakar, le 02/09/2021