Coalition avec Pastef, Taxawu Dakar et Pur: le PDS se dit “étonné“

© aDakar.com par MC

Conférence de presse de la coalition Wattu Sénégal

Dakar, le 9 août 2017 - La coalition gagnante Wattu Sénégal a tenu une conférence de presse pour se prononcer sur les résultats sortis du scrutin législatif du 30 juillet dernier. Le Parti démocratique sénégalais et ses alliés ont ainsi annoncé qu`ils ne participeront plus à une élection organisée par Macky Sall et son gouvernement.