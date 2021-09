Afrobasket masculin 2021: le Sénégal se qualifie en demi-finale en battant l’Angola 79-74 - adakar.com

Le Sénégal a décroché son ticket qualificatif pour les demi-finales de l’Afrobasket masculin 2021, au Rwanda. Les Lions du Sénégal se sont imposés, dans la douleur, contre l’ Angola, au Kigali Arena, ce mercredi, dans l’après-midi.



Ayant démarré la rencontre avec un retard de 5 points, les Lions du Sénégal sont revenus pour mener jusqu’à 12 points d’avance sur les Palancas Negras avant de se faire rattraper à quelques minutes de la fin du dernier quart-temps.



À la mi-temps du match, le Sénégal menait face à l’Angola 44-33. Les protégés de Boniface Ndong ont dû déployer énormément de force pour refaire leur retard. Car à la fin du premier quart-temps, c’est l’Angola qui était devant 22-17.



Deuxième période décisive



En dépit de son avance de 11 points, c’est aux dernières secondes que le sort du match a été scellé. Au retour des vestiaires, le Sénégal continuait de maintenir la pression et son avance d’une dizaine de points face aux Angolais qui tentaient de revenir et d’égaliser. Finalement, c’est à 2 minutes de la fin de la partie que les Palancas Negras réussissent à recoller au score 74-74.



Les derniers instants du match ont été particulièrement hachés avec des interruptions et des visionnages de la vidéo par les arbitres. Une perte de balle des Angolais aux dernières secondes du match promettait définitivement la victoire au Sénégal. Auparavant, le jeune meneur Bronco Badio s’était chargé de redonner au Sénégal une avance de 3 points 77-74.



Le score à la fin du match est très étriqué. Le Sénégal s’impose face à l’Angola en quart de finale, comme en 2017, 79-74.



Les Lions du Sénégal affronteront en demi-finale le vainqueur du deuxième quart de finale opposant la Côte d’Ivoire à la Guinée.



Makhtar C.