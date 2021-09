Fatick: une collision entre un bus et un camion entre Ndiouroup et Ndiongolor fait 10 morts et une vingtaine de blessés - adakar.com

Fatick: une collision entre un bus et un camion entre Ndiouroup et Ndiongolor fait 10 morts et une vingtaine de blessés Publié le mercredi 1 septembre 2021

Une violente collision entre un bus de transport inter-urbain et un camion a causé la mort d'une dizaine de personnes, dans la région de Fatick. L'accident a eu lieu sur l'axe Ndiouroup-Ndiongolor, dans l'arrondissement de Tattaguine au petit matin. Les sapeurs-pompiers sont rapidement arrivés sur le lieu de l'accident pour porter secours aux accidentés. Les opérations de secours ont duré plus de 5 heures de temps.



La violence du choc a provoqué la mort sur le coup de 7 passagers du bus de transports. Plusieurs dizaines de blessés ont été également enregistrés et évacués vers les structures sanitaires de la région. Trois autres passagers vont ensuite succomber à leurs blessures. Ce qui a fait évoluer le bilan macabre de l'accident à 10 morts et une vingtaine de blessés.



Les autorités locales se sont rendues sur les lieux de l'accident pour constater les dégâts et ont appelé à une plus grande prudence sur les routes.



Makhtar C.