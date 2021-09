Paulo Duarte veut exploiter les “points faibles“ des lions - adakar.com

Paulo Duarte veut exploiter les "points faibles" des lions
Publié le mercredi 1 septembre 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Paulo Duarte, sélectionneur du Burkina Faso

Le sélectionneur des Eperviers du Togo dit compter sur les "points faibles" de l’équipe du Sénégal pour faire un bon résultat contre les Lions, mercredi, en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la coupe du monde 2022.



S’exprimant au cours d’une conférence de presse, à Thiès, à la veille de cette rencontre contre le Sénégal, le technicien portugais a dit que sa stratégie va consister à exploiter les "points faibles" des Lions.

Paulo Duarte a dit "respecter" la valeur de l’équipe sénégalaise, qui selon lui a réussi à placer en deux ans 55 joueurs dans les meilleures ligues de football du monde.



Il précise que ce respect n’est toutefois pas synonyme de peur, soulignant que son groupe, composé de jeunes en majorité, est en phase de "transition" et va compter d’abord sur ses forces.



A la fin de la première séance d’entraînement de son équipe, dont une partie est arrivée samedi en fin d’après-midi à Dakar, Paulo Duarte avait déclaré que son groupe vivait une situation difficile en raison de nombreuses blessures.



Il gardait malgré tout l’espoir de récupérer son capitaine Djené Dakonam, blessé.



Outre le Sénégal et le Togo, le groupe H des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, zone Afrique comprend la Namibie et le Congo.



Le Sénégal et le Togo s’affrontent pour la première journée, mercredi, au stade Lat Dior de Thiès.

