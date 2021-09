Dieyna Baldé atteinte du covid-19 ? La réponse de son avocat, Me Ciré Clédor Ly - adakar.com

Dieyna Baldé atteinte du covid-19 ? La réponse de son avocat, Me Ciré Clédor Ly
Publié le mercredi 1 septembre 2021

Dieyna Baldé n’a pas le covid-19, l’assurance est de son avocat Me Ciré Clédor Ly. L’avocat réputé balaie ainsi une fake news autour du procès de la jeune chanteuse.



En intervenant à sa sortie d’audience, Me Ciré Clédor Ly a tenu à démentir l’information selon laquelle Dieyna Baldé était atteinte de covid-19. Sa cliente va très bien, dénonce la robe noire, qui par la même explique la raison pour laquelle Dieyna a été conduite au Pavillon Spécial.



« Je profite aussi de l’occasion pour dire qu’elle n’est pas atteinte de covid-19. C’est une fausse nouvelle. Elle est en très bonne santé. Toute personne arrêtée, si elle est une femme, est redirigée au Pavillon Spécial durant les 14 premiers jour avant d’être reconduite au Cap Manuel ou toute autre prison dédiée », précise Me Ciré Clédor Ly.



Pour rappel, en marge du procès, les avocats de Dieyna Baldé avaient introduit une demande de liberté provisoire. Mais cette demande a été rejetée. Dieyna reste donc en détention. Le délibéré du procès est prévu au mardi 7 septembre 2021, soit dans une semaine.