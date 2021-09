BIS: Un caissier détourne près d’1 million Fcfa - adakar.com

BIS: Un caissier détourne près d'1 million Fcfa Publié le mercredi 1 septembre 2021

Six mois de prison assortis du sursis, telle est sanction infligée à A. Mboup, caissier à la Banque Islamique du Sénégal. Âgé de 32 ans, le prévenu a été reconnu coupable des faits d’obtention d’avantages par l’introduction frauduleuse dans un système informatique par le tribunal des flagrants délits de Dakar, hier lundi.







Après un bref séjour en prison, A Mboup a recouvré la liberté, hier lundi. Mais, il va certainement perdre son emploi à la Banque Islamique du Sénégal. Le caissier avait fait main basse sur 850.000 francs. Des faits qui lui ont valu une comparution devant la barre du tribunal de Dakar statuant en matière de flagrants délits. Poursuivi pour le chef d’obtention d’avantages par l’introduction frauduleuse dans un système informatique, le prévenu a reconnu partiellement les faits. “Je n’ai retiré que la somme de 30.000 francs dans le compte d’un client. Ce jour-là, j’avais constaté un déficit dans ma caisse”, s’est-il justifié.



Alors qu’à l’enquête préliminaire, il avait reconnu avoir fait plusieurs retraits de sommes d’argent qui s’élèvent à 850.000 francs. Mieux, il avait pris l’engagement de rembourser ledit montant à l’institution bancaire



L’avocat de la partie civile a demandé au tribunal d’entrer en voie de condamnation. D’après lui, la famille du prévenu a déjà payé la somme de 300.000 francs. Ainsi, il a réclamé 550.000 francs.



Le parquet a requis six mois d’emprisonnement ferme contre le prévenu.



Au final, il a écopé d’une peine d’avertissement de six mois assortis du sursis. Il doit également alloué à la banque 550.000 FCFA.



