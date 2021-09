Coupe du Monde 2022: Le programme de qualifications des pays africains - adakar.com

Coupe du monde 2018

Le ballon peut enfin rouler en Afrique à l’occasion du début des qualifications pour la Coupe du monde Qatar 2022.La compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 reprend dans la Zone Afrique. La lutte entre les grosses cylindrées s’annonce acharnée puisque, pour la CAF, elle n’octroie que cinq tickets pour 54 sélections engagées.

Les équipes en lice vont disputer des matches aller et retour pour passer au prochain tour. Une sorte d’écrémage pour les confrontations fatidiques qui détermineront plus tard les cinq qualifiées pour Qatar 2022. Au total, 40 nations vont se disputer les places qualifications et ça commence dès ce 1er septembre 2021 pour la première journée. Celle-ci prendra fin le 3 septembre pour laisser place à la deuxième journée qui sera disputée du 5 au 7 septembre.



Le programme de première journée des éliminatoires est établi comme suit:

Jeudi 2 septembre



RD Congo vs Tanzanie (Groupe J)



Kenya vs Ouganda (Groupe E)



Namibie vs Congo (Groupe H)



Madagascar vs Bénin (Groupe J)



Niger vs Burkina Faso (Groupe A)



Maroc vs Soudan (Groupe I)



Algérie vs Djibouti (Groupe A)



Égypte vs Angola (Groupe F)







Vendredi 3 septembre



Zimbabwe vs Afrique du Sud (Groupe G)



Mozambique vs Côte d’Ivoire (Groupe D)



Mauritanie vs Zambie (Groupe B)



Nigeria vs Liberia (Groupe C)



Ghana vs Éthiopie (Groupe G)



Tunisie vs Guinée Équatoriale (Groupe B)



Cameroun vs Malawi (Groupe D)