1/4 de finale AfroBasket 2021: les Éléphants ont eu leur dernière séance avant le match contre la Guinée

Avant le match contre le Syli National de Guinée comptant pour les 1/4 de finale de l’Afrobasket Kigali 2021 ce mercredi 1er septembre sur le coup de 16h Gmt, les Éléphants de Côte d'Ivoire ont effectué leur dernière séance d’entraînement ce 31 août 2021.



« Le prochain match sera difficile parce que nous jouerons contre l’équipe de Guinée. Mais si nous sommes disciplinés comme l’a indiqué le coach, adroits et que nous jouons ensemble en suivant le plan de jeu, nous pouvons nous en sortir », a déclaré l'ailier ivoirien, Nisré Zouzoua.

Ces propos ont été soutenus par son coéquipier, le meneur Bryan Pamba, qui décrit un match compliqué : «



La Guinée, c’est une équipe qui ne lâche jamais rien. On les a rencontrés à deux reprises. Mais nous sommes nos premiers adversaires et la clé de notre victoire. Si nous restons focus, il n’y a pas de raison qu’on ne gagne pas ce match. Mais ça ne sera pas facile. »



Très attendus à ce championnat d’Afrique, les Éléphants sont guidés par l'adresse, la détermination et la solidarité pour une probable victoire.



Atapointe, envoyé spécial à Kigali