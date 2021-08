Santé : Le SYNAPHARM décide de suspendre le service AMO dans les Officines de Pharmacie et Laboratoires d’analyses biomédicales privés - adakar.com

Santé : Le SYNAPHARM décide de suspendre le service AMO dans les Officines de Pharmacie et Laboratoires d'analyses biomédicales privés
Publié le mardi 31 aout 2021

Le syndicat National des pharmaciens du Mali SYNAPHARM, à travers un communiqué rendu public, s'associe à la douleur des pharmaciens titulaires des structures privées de santé ( officines de pharmacies et laboratoires d'analyses biomédicales) qui ont de la peine à prendre en charge les malades faute de stock en médicaments et réactifs.



A cet effet le SYNAPHARM prend l'opinion nationale à témoin, ainsi ne saurait rester dans l'inaction et et la complaisance pour assister à la facilité généralisée de ses structures privées de santé.



Par conséquent, le SYNAPHARM décide de suspendre le service AMO dans toutes les Officines de Pharmacie et Laboratoires d'analyses biomédicales privés sur toute l'étendue du territoire national à partir du lundi 13 septembre 2021 à minuit et ce jusqu'à nouvel ordre.



M.S